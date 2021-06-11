Emir'den "Aklımı Oynatıcam"

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Erdi Sevinç yönetmenliğinde Cunda'daki 159 yıllık tarihi despot evinde çekilen klibin görüntü yönetmeni ise Veli Kuzlu. "Aklımı Oynatıcam"ın klibinde Emir'e Bosna Hersek'li manken Milena Tunguz da eşlik etti. "Aklımı Oynatıcam", bugün tüm dijital müzik platformları ve radyolarda yerini aldı.