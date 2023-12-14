Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Gözler İBB'den yapılacak açıklamaya çevrildi

EMİNÖNÜ'NE GİRİŞLER ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

İstanbul Eminönü'e girişlerin ücretli olmasıyla ilgili resmi bir karar bulunmuyor. Bir karar olmadığı için de konuyla ilgili resmi bir açıklam yapılmadı.