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Eminönü'nde taksi alev alev yandı

Alev alev yanan taksi kullanılamaz hale geldi. Yolcu indirdikten sonra aracında yangın çıktığını gören taksi sürücüsü, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Giriş: 13.05.2023 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL
Eminönü'nde taksi alev alev yandı
Yolcular indikten sonra taksi küle döndü!
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DHA

Yangın, saat 09.45 sıralarında Fatih Eminönü'nde meydana geldi. Yolcusunu indiren taksi şoförü aracının arkasından dumanlar yükseldiğini fark etti.

Hemen bagajından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da alevler hızla yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri taksiyi kısa sürede söndürse de araç kullanılamaz hale geldi.

"ALEVLER BİR ANDA YÜKSELDİ"

Taksi şoförü Nihat Kaçak şöyle konuştu: Taksinin içinde yolcu vardı. Ücretini ödeyip dışarı çıktı ve arka koltuktan dumanlar yükselmeye başladı. Arkamdaki taksici arkadaş uyardı ve kapıları açtık. Koltuğun ortasından yanmaya başladı.

Yangın tüpüyle müdahale ettik fakat alevler bir anda yükseldi. Biz de kaçtık. Yolcular karı ve kocaydı. Şüpheli bir durum yoktu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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