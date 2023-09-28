İstanbul Eminönü'nde denize attığı kişinin ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası! - Son dakika haberi

İstanbul Eminönü'nde denize attığı kişinin ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası! - Son dakika haberi

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Eminönü'nde 2,5 yıl önce sahilde oturan ve hiç tanımadığı inşaat işçisi Ahmet Uzun'u denize atıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Serdal Akar, "Olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 7'nci duruşmaya, tutuklu sanık Serdal Akar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Ahmet Uzun'un ağabeyi Yakup Uzun da hazır bulundu.

AKLİ DENGESİ YERİNDE Mahkeme Başkanı, sanık Serdal Akar'ın 24 Temmuz 2023 tarihli Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan alınan raporuna göre, ceza sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiğini tutanağa geçirdi. REKLAM Rapora karşı söz verilen sanık Akar, "Ölenin yüzme bilmediğini bilmiyordum. Yüzme bilmediğini bilsem atlayıp kurtarmaya çalışırdım. Çok pişmanım" dedi. Sanık avukatı Merve Yaman, müvekkili hakkında indirim uygulanmasını talep etti.

"AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN" Şikayetçi Yakup Uzun ise sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatı Mehmet Sami Uzun ise "Sanık oradaki bir çocuğu denize atmak istediğini, annesi bağırınca atamadığını, bunun üzerine kendisine yönelik hiçbir eylemi olmayan maktule yönelmiştir. Önce darp etmeye kalkmış sonra da ayağından tutarak denize atmıştır. Adli tıp raporuna göre, 'Onu öldür' şeklinde sesler geldiği için eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. Sanığın tüm sonuçlarıyla birlikte ölümün gerçekleşmesini istediği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle olayda olası kast unsurları oluşmamıştır. Pişmanım demesinin hiçbir anlamı yoktur. Olay toplumda infial yaratmış, haberlere konu olmuştur. İstanbul'da yaşayan herkes bu korkunç olaydan dolayı endişe içinde yaşamıştır. Sanığın nitelikli kasten öldürmeden en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. REKLAM

"PİŞMANIM, BERAATİMİ İSTİYORUM" Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktulün ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğinin belirtildiği, buna göre sanığın eylemiyle maktulün eylemi arasında illiyet bağının bulunduğunu kaydetti. Savcı, sanığın ölümün neticesini öngörmesine rağmen maktule önce vurup sonra ayağından tutarak denize atarak olası kastla ölüme sebep olduğunu ifade etti. Sanığın "Maktulün küfür ettiği" yolundaki savunmasının duruşmada dinlenen tanıklar tarafından doğrulanmadığını vurgulayan savcı, sanık Akar'ın "Olası kasıtla öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını talep etti. Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık Serdal Akar, "Beraatimi istiyorum. Çok pişmanım" dedi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI Mahkeme heyeti, sanığa yüklenen kasten öldürme suçunun sabit olduğunu, ancak suçun olası kasıtla işlendiği gerekçesiyle indirim yaparak sanığın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti. Sanığın geçmişi, yargılamadaki tutum ve davranışları dikkate alınarak hakkında takdiri indirim uygulanmamasına ve tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Nisan 2021 yılında maktul Ahmet Uzun'un Sirkeci - Kadıköy iskelesinin yakınında deniz kenarındaki kaldırımda oturduğu, o sırada sanık Serdal Akar'ın bir çocuğu kucağına alarak deniz kenarındaki kaldırıma bıraktığı belirtildi. Sonrasında sanık Serdal Akar'ın maktul Ahmet Uzun'un yanına geldiği ve aralarında herhangi bir tartışma olmadan maktulün yüzüne yumruk attığı, ardından sanık maktulün bacağından tutarak denize attığı anlatıldı. KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP OLAY YERİNE GELDİ Sanık Akar'ın olay yerinden kaçarak bir saat sonra kıyafetlerini değiştirip olay yerine tekrar geldiği ve polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındığı anlatılan iddianamede, sanığın olayın başlangıcından itibaren akıl hastası olduğuna dair oluşturduğu savunma kurgusuna savcılıkça itibar edilmediği aktarıldı. Sanık Serdal Akar'ın "Olası kastla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.