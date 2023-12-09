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        Haberler Gündem İstanbul Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza

        Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı arızalandı, yolcular tepki gösterdi

        Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arızadan dolayı aksama yaşanırken bazı yolcular sıkça karşılaşılan arızalara ve ring seferlerinin yetersizliğine tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 00:44 Güncelleme: 09.12.2023 - 02:00
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        Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü kaydedildi.

        SEFERLER AKSADI, YOLCULAR İETT OTOBÜSLERİNE YÖNLENDİRİLDİ

        AA'nın haberine göre; sefer yapılamayan Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi istasyonları arasında ise yolcular ücretsiz ring seferi yapan İETT otobüslerine yönlendirildi.

        Tramvayın Ayvansaray durağından ring otobüslerine binmek isteyen yolcuların araçlara yetişmek için koştukları görülürken, az sayıda gelen otobüs nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

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        YOLCULARDAN ARIZALARA TEPKİ

        Bazı yolcular, sıklıkla yaşanan tramvay arızalarına ve ring seferlerinin yetersizliğine tepki gösterdi.

        Yolculardan Mehmet Aydoğan, yağmurun altında perişan olduklarını belirterek "Koskoca İstanbul'da üç günde bir tramvay bozuluyor. Eve gideceğiz ancak saat 23.00'te yetişiyoruz her akşam eve. Ne diyeyim ki ben, neyin açıklamasını yapayım? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar, bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi, binemeyen bizim gibi bekliyor." diye konuştu.

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        #istanbul
        #Eminönü
        #haberler
        #alibeyköy
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