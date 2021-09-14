Eminevim Genel Müdürlüğü görevine Sait Aytaç getirildi

AA

Eminevim’den yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans sektörünün tanınan başarılı isimlerinden Sait Aytaç, 1 Eylül itibarıyla şirketin Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Finans ve satış alanındaki uzmanlığı ve tecrübeleriyle Türkiye’nin önde gelen katılım bankalarının yönetim kademelerinde görev yapan Aytaç, yapılan atama sonrası iş hayatına Eminevim Genel Müdürü olarak devam edecek.

Uzun yıllar görev aldığı katılım bankacılığı ve finans sektörüne önemli hizmetlerde bulunan Aytaç, sahip olduğu deneyimlerle tasarruf finansman sektörünün kurucusu Eminevim’in başarılı performansına yön verecek.

1971 yılında Elazığ’da doğan Sait Aytaç, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Finans sektörüne Albaraka Türk’te başlayan Aytaç, Türkiye Finans Katılım Bankası’nda şube müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve satış grup müdürlüğü görevlerini üstlendi. Aytaç son olarak Vakıf Katılım'da Bireysel ve Ticari Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.