Eminevim, 600 bin liralık ev hediye edecek

Eminevim tarafından kampanyaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Eminevim Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Kemal Daldal, ev ve otomobil almak için tasarrufa dayalı sistemi seçenleri bir kez daha ödüllendireceklerini söyledi.
Kampanyanın bugün başladığını ve 31 Ocak 2021'ye kadar süreceğini bildiren Daldal, bu süreç boyunca Eminevim'e ev ve otomobil için kayıt yaptıranların birer çekiliş hakkı kazanacağını aktardı.
Daldal, her başvuru için ayrı çekiliş hakkı olacağını belirterek, "Ayrıca, yeni kayıt yaptıran müşterilere referans veren mevcut müşterilerimiz de çekiliş hakkı kazanacak. Başvuru bitiminin ardından bir ay içerisinde çekilişimiz noter huzurunda yapılacak. Kazanan talihli Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy Projesi'nden 600 bin değerinde bir daire kazanacak." dedi.
Dairenin 2+1 ve 122 metrekare olacağını anlatan Daldal, "Daha önce yaptığımız ve başvuruları 6 ay süren cip kampanyasına 14 bin başvuru almıştık. Burada beklentimiz 30 bin başvuru. Bu 30 bin kişinin sisteme girmesiyle ekonomiye 3 milyar 320 milyon liralık ek katkı sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
- "Ev ve otomobil sahibi yaptığımız aile sayısı yıl sonunda 175 bini aşacak"
Mustafa Kemal Daldal, tasarrufa dayalı el birliği sisteminin mucidi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Çalışmalarımıza 30 yıldır olduğu gibi pandemi sürecinde de ara vermedik, ekonomiye katkıyı sürdürdük. Haziran-ağustos dönemini kapsayan 3 ayda 6 bin 728 kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık, 925 milyon liralık teslimat gerçekleştirdik. Oldukça zor bir yıl olmasına rağmen eylül sonu itibarıyla ilk 9 aylık periyotta 17 bin 500 ev ve otomobil teslimatı yaptık. Bu 17 bin 500 teslimatın ekonomik değeri 3 milyar liraya tekabül ediyor."
Daldal, yılın son çeyreğinde 5 binden fazla teslimat yapmayı planladıklarını aktararak, "30 yıllık teslimat sayımız 170 bin adede ulaştı. 175 bini aşan otomobil ve ev teslimatıyla yılı kapatmayı planlıyoruz. Gelecek yıl sonu hedefimiz 200 bine ulaşmak." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!