"DUALARIMIZ HER ZAMAN BİRDİR"



Ünlü oyuncu, "Her şey insanlar için... Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek, beraber ortak düşüncemiz neticesinde yollarımızı ayırmanın doğru olduğuna karar verdik. Bu dünyada ve ahirette dualarımız, birbirimiz için her zaman birdir" ifadelerini kullanmıştı.