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Emine Ün'den Alişan'a: Ah, nasıl bir acı yaşıyoruz?
Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı, ardından da kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, annesinin ölümüyle sarsılan Emine Ün'e başsağlığı diledi. Ün ise şarkıcıya, "Ah, nasıl bir acı yaşıyoruz?" şeklinde yanıt verdi
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Ünlü şarkıcı, ardından kuzeni Ozan Ebcin'in acı haberi ile sarsılmıştı. Dün de oyuncu Emine Ün'ün annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
"NASIL BİR ACI YAŞIYORUZ?"
Alişan, sosyal medya hesabından anne acısıyla sarsılan Emine Ün'e başsağlığı dileyerek, destek oldu. Annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Emine Ün ise ünlü şarkıcıya, "Ah Alişan, nasıl bir acı yaşıyoruz?" sözleriyle karşılık verdi.
"ÜZÜNTÜMÜN TARİFİ YOK" DEMİŞTİ
Emine Ün, daha önce yaptığı paylaşımda, "Beni bilenler bilir; hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer maalesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı. Ben hastanede tedavime devam ediyorum, sağlık açısından daha iyiyim bugün… Uzun uzun yazılacak bir şey yok çünkü şu an üzüntümün tarifi yok…" ifadelerini kullanmıştı.
"ANNEMİN ÇOK CİDDİ KRONİK RAHATSIZLIKLARI VARDI"
Ardından aşı olmadıkları yönündeki iddialarına yanıt veren oyuncu, "Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak.' diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde." demişti.
"KAPKARA GÜN"
Ün, ardından annesinin hayata veda ettiğini ise, "Kapkara gün, acımın tarifi yok." ifadeleriyle duyurmuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Emine Ün'den Alişan'a: Ah, nasıl bir acı yaşıyoruz? - Magazin haberleri/emine-un-den-alisan-a-ah-nasil-bir-aci-yasiyoruz-magazin-haberleri-3172517-magazin
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