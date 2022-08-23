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Geçtiğimiz yıl kendisinin ve annesi Müzeyyen Bolverdi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Emine Ün, ardından annesinin yoğun bakıma kaldırıldığı belirtmişti.

"ACIMIN TARİFİ YOK" DEMİŞTİ

Kendi tedavisinin ise hastanede sürdüğünü söyleyen Ün, kısa bir süre sonra annesini kaybettiğini duyurmuştu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok." ifadelerini kullanmıştı.

"BUGÜNÜN GELDİĞİNE İNANAMIYORUM"

Ün, Müzeyyen Bolverdi'yi ölüm yıl dönümünde andı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emine Ün, "Bugünün geldiğine inanamıyorum. Bir yıl… Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün... Benim biricik, güzel annem, tatlı anılarımız tek tesellim... Sözlerim bitti, duygularım devam… Seni çok seviyorum." diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Takipçileri başsağlığı mesajları ile Ün'e destek oldu.

"ÇOK CİDDİ KRONİK RAHATSIZLIKLARI VARDI"

Öte yandan daha önce aşı olmadıkları iddialarına yanıt veren oyuncu, "Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak' diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde..." demişti.

Fotoğraflar: Instagram