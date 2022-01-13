"Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdı!"

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Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl ağustos ayında annesi Müzeyyen Bolverdi'nin acısıyla sarsılan Emine Ün, konuk olduğu 'Pembe Masa' programında duygusal anlar yaşadı.

"Zaman her şeyin ilacı..." diyen 44 yaşındaki Ün, şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir zaman unutamayacağım yüreğimde hep sızı olacak annem. Babam da keza öyle... Onu da çok uzak bir tarihte kaybetmedim. 3 yıl oldu. İkisinin aynı anda yok olması zaten çok garip ve enteresan geliyor. Bazen uyanıyorum sanki yaşıyorlarmış, varlarmış gibi... Sonra olmadığını tabii ki biliyorum ama annemin vefatının Covid-19 olacağı hiç aklıma gelmemişti. İnsanlar aslında şunu düşünmeliler: 'Benim de başıma gelebilir' bunu demek gerekiyor. Sadece televizyonda seyrederken başkalarının başına gelebileceğini düşünmezsek, gerçekten bunu anlamaya çalışırsak, kendi hayatımızın ne kadar kıymetli olduğunu anlarsak. Hele böyle bir pandemi sürecinde başkalarının da hayatını tehlikeye atmamak adına çok hassas davranmamız gerekiyor. 2 yıl boyunca biz hep anneme koronavirüs bulaştıracağız diye korkardık. Ama annem bana geçirdi. Ve 'İyi ki geçirmiş' diyorum çünkü onun o son zamanlarını hep birlikte geçirdik. O da bana bir hediye oldu. Lütfen çok dikkat etsin herkes. Bu çok hayati bir mesele.

"İNSAN DURDUKÇA ÜZÜNTÜSÜNE ÜZÜNTÜ KATIYOR"

Emine Ün, geçtiğimiz aylarda da "Zor bir süreç geçirdim. Annemi kaybedeli 40 gün oldu. Bu süreci çalışarak ve bir şeylerle meşgul olarak geçirmek istiyorum. Çünkü insan durdukça daha kuruyor ve üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak benim için en güzel terapi olacak." demişti.

"ANNEMİN ÇOK CİDDİ KRONİK RAHATSIZLIKLARI VARDI"

Öte yandan daha önce aşı olmadıkları iddialarına yanıt veren oyuncu, "Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak' diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde." demişti.

"ÜZÜNTÜMÜN TARİFİ YOK"

Ün, yaptığı paylaşımda, "Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer maalesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün… Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok…" ifadelerini kullanmıştı.