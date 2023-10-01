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        Haberler Yaşam Emine Erdoğan: Uluslararası boyutta takdire şayan bir başarıya ulaştı

        Emine Erdoğan: Uluslararası boyutta takdire şayan bir başarıya ulaştı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştı" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 19:16 Güncelleme: 01.10.2023 - 19:16
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        "Takdire şayan bir başarı"
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        Emine Erdoğan'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Atıksız mutfak kategorisinde ilk sırada yer alan Türk mutfağında her yiyecek, bir başka ürüne dönüşebilir. Dünyada geleneksel mutfaklara yönelik artan ilginin gıda israfını önlemede başlıca etken olduğuna inanıyorum. Atıksız mutfağın püf noktalarını yaygınlaştırarak, insan emeğine ve nimete olan hürmeti yeniden hatırlatalım. Bu farkındalıkla hayata geçirilen “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” kampanyası uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştı. Destek veren duyarlı insanlara teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Emine Erdoğan
        #atıksız mutfak
        #haberler
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