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        Haberler Gündem Emine Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eşi ile bir araya geldi

        Emine Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eşi ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 04.02.2025 - 22:29
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        Emine Erdoğan, Latife El Durubi bir arada
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        Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Latife El Durubi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan şu değerlendirmede bulundu:

        Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk. Bilhassa, dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük. Suriye’nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde eskiden olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim. Barış ve istikrarın hâkim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum.

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        #Emine Erdoğan
        #Latife El Durubi
        #haberler
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