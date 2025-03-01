Emine Erdoğan şehit aileleriyle iftar programına ilişkin paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İlk iftar soframızda şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk. Her bir kahraman evladımızın hikayesi, kalplerimize kazınmış bir destan. Vatan sevgisiyle atan yüreklerini, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."

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İlk iftar soframızda, şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk.



Her bir kahraman evladımızın hikâyesi, kalplerimize kazınmış bir destan.



Vatan sevgisiyle atan yüreklerini, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine… pic.twitter.com/k34E3WTw0o — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 1, 2025