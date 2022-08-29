DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfınca, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümünde düzenlenen "Onu Anma ve Mücadelesini Anlama" programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan "İslamofobi'nin ve milli değerleri hedef alan, küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz. Bu yolda yorulmaya, gönüllü olun. Çünkü değerli olan her şeyin ön koşulu, yorulmaktır" dedi.



Şule Yüksel Şenler Vakfı, "Onu Anma ve Mücadelesini Anlama" programı kapsamında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadem Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve vakıf üyeleri katıldı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir