        Haberler Gündem Politika Emine Erdoğan, Japonya Prensesi Mikasa ile bir araya geldi | Son dakika haberleri

        Emine Erdoğan, Japonya Prensesi Mikasa ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 21:13 Güncelleme: 17.09.2025 - 21:24
        Emine Erdoğan, Japonya Prensesi Mikasa ile bir araya geldi
        Emine Erdoğan, bir dizi program için Türkiye'ye gelen Mikasa'yı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde ağırladı. Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da hazır bulundu.

        Görüşmede Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Japonya ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü öncülüğünde Türkiye'de yapılan arkeolojik kazıların çok kıymetli olduğunu belirtti.

        Bu çalışmaların geleceğe yönelik önemine işaret eden Erdoğan, kazı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Emine Erdoğan, Şanlıurfa'da Ayanlar Ören Yeri'nde 20 Eylül'de başlayacak kazının da hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Mikasa ise kazı çalışmalarının, iki ülkenin kültürel miras alışverişi konusunda önemli olduğunu ifade etti. İki ülkenin zengin mutfak kültürünün de ele alındığı görüşmede Mikasa, Türkiye ve Japonya'nın önemli tarihi medeniyetlere sahip olduğunu dile getirdi.

        OJESİNDEKİ TÜRK - JAPON BAYRAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

        Mikasa'nın, Türk kültürünün geleneksel öğelerinden telkari tekniğiyle yapılmış broş takması ve sürdüğü ojede Türk ve Japon bayraklarının yer alması dikkati çekti.

        Emine Erdoğan, Mikasa ile görüşmesine ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Görüşmemizde çevrenin korunması, kültürel mirasın yaşatılması ve gastronomi başta olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki derin dostluğun, gelecek nesillere aktarılabilmesi için birlikte atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayesinde, Japonya ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün öncülüğünde ülkemizde yürütülen arkeolojik kazıların çok kıymetli olduğunun altını çizdik. Yakın zamanda Şanlıurfa'da başlatılacak olan Ayanlar Ören Yeri kazı çalışmalarının, iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendireceğine inancımız tam. Nazik ziyaretleri için Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya gönülden teşekkür ediyorum."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
