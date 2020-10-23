Leblebi Külliye bahçesinde

Emine Erdoğan, Twitter hesabından hayvan barınağından sahiplenip 'Leblebi' adını verdiği engelli köpek ile ilgili videolu paylaşımda bulundu.

Erdoğan 'Satın Alma Sahiplen' etiketiyle paylaştığı mesajında, Yedikule Hayvan Barınağından sahiplendiğimiz Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi dedi. Videoda, Emine Erdoğan'ın Leblebi'yi beslerken ve bahçedeki köpeğin kulübesinin görüntüleri yer aldı.