AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinde Çocuk Hastanesi Hematolojisi ve Onkolojisi Servisinde tedavi gören çocukları TRT Çocukta yayınlanan çizgi film kahramanlarının maskotlarıyla odalarında ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, çocukların sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalıdan bilgi aldı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinde Çocuk Hastanesi Hematolojisi ve Onkolojisi Servisinde tedavi gören çocukları odalarında ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, çocukların sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalıdan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinde Çocuk Hastanesi Hematolojisi ve Onkolojisi Servisinde tedavi gören çocukları TRT Çocukta yayınlanan çizgi film kahramanlarının maskotlarıyla odalarında ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, çocukların sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalıdan bilgi aldı.