Emine Erdoğan'dan "Her ev bir okul olsun" kampanyasına destek çağrısı

AA

Emine Erdoğan, sosyal medyadan, Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin "#SensizOlmaz" etiketiyle paylaşımı yaptı.

Paylaşımında Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarında yer alan videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılay'ın 'her ev bir okul olsun' kampanyasına destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.