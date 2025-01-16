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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama - Güncel haberler

        Emine Erdoğan'dan Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin, "Ateşkes kararı, Filistin halkının onurlu direnişinin ve yıllardır süregelen mücadelesinin bir nefes aralığıdır." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 01:01 Güncelleme: 16.01.2025 - 01:02
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        Emine Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin, "Ateşkes kararı, Filistin halkının onurlu direnişinin ve yıllardır süregelen mücadelesinin bir nefes aralığıdır." ifadesini kullandı.

        Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Ateşkes kararı, Filistin halkının onurlu direnişinin ve yıllardır süregelen mücadelesinin bir nefes aralığıdır. Bütün kalbimle kararı destekliyor ve akan masum kanların hesabının sorulmasını temenni ediyorum. Biliyoruz ki gerçek barış, yalnızca adaletle mümkün. Kalıcı barış ve istikrar sağlanana kadar Gazze halkıyla beraber yürümeye devam edecek, yaraları el birliğiyle saracağız. Özgürlükleri için şehit olan Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyor, anlaşmanın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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