Emine Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü paylaşımı:

AA

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dünyada en çok mülteciye kapılarını açan ve ayrım yapmadan herkese yuva olan bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yersiz yurtsuz kalmanın ağır yüküne, özlemlerine yakından şahitlik ediyoruz. Oysa her çiçek, kendi vatan toprağına kök salmaya hasrettir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde tüm insanlığı, başka ülkelere sığınmak zorunda kalanlara hoşgörülü olmaya davet ediyor, sevgi ve barışın tüm dünyada hakim olmasını diliyorum."

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın çocuklarla fotoğrafı da yer aldı.