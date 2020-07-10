Emine Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Fatih Sultan Mehmed Han’ın emaneti #AyasofyaCamii’nin yeniden ibadete açılmış olmasından büyük memnuniyet duydum. Hamdolsun! Camilerimizin safları, aklı, kalbi, ruhu tertemiz müminlerle dolsun! İnsanlık mirasının bu müstesna eserini gözbebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz.