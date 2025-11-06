Emine Erdoğan, Çin'in Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Xuebin Jiang ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, kendilerine görevinde başarılar diliyorum" dedi.