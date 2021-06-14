Erdoğan, Brüksel'de Maarif Vakfı'nın istişare toplantısına katıldı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle Brüksel'de, Maarif Vakfının düzenlediği istişare toplantısında sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık. Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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