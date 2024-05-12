Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık. Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Milli okçumuz Mete Gazoz’un tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık!



Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na adını altın altın harflerle yazdıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. 🏹🇹🇷

pic.twitter.com/rO1jUXRIuH — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 12, 2024

Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu! Haberi Görüntüle