19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Takımlar Teknik Direktörü Haluk Yıldırım ve A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ile teknik heyet ve basketbolcuların katıldığı yemekte konuşan Emine Erdoğan, sonuç her ne olursa olsun her daim ülkenin gururu olduklarını belirterek, “Sizler, hem milli bir sporcu hem de kadın olarak, formanızın üzerine eklenen umutların ağırlığını da taşıyorsunuz” dedi.
Boyunlarına takılan her madalyayla her yaştan Türk kadınının öz güvenini tazelediklerini vurgulayan Emine Erdoğan, “Türk kadının tuttuğunu koparan, kitleleri peşinden sürükleyen gücünü ortaya koyuyorsunuz. Sahadaki üstün performansınızla, ön yargıları da yıkıyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun, siz sporcularımızın mücadelesine ortak olmak, toplumumuzdaki dayanışmayı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını artıyor” diye konuştu.
"BİZ HER ŞARTTA KAZANAN TARAFIZ"
Emine Erdoğan, sporun ve bayrağın birleştirici gücüne dikkat çekerek, “Biz her şartta zaten kazanan tarafız. Başarınızın, her şeyden önce kız çocuklarımıza, genç kızlarımıza ve kadınlarımıza ilham kaynağı olacağını biliyorum. O nedenle bu şampiyonada milletimiz için olduğu kadar, sizin gibi olmak isteyen kız çocuklarımız için de mücadele etmenizi arzu ediyorum. Çünkü onlar için rol modelsiniz” mesajını verdi.
Huber Köşkü'nün bahçesine kurulan potada mini bir gösteri yapan milli basketbolcular, ayrıca Emine Erdoğan’a milli forma hediye etti. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.
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