Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı:

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençliğimizin aynı Milli Mücadele ruhu ile ülkemizi parlak bir geleceğe taşıyacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

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