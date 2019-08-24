Emine Bulut'un ailesi: "Hepimiz acısıyla kavrulmuş bir haldeyiz"

Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut, eski eşi tarafından kızının önünde öldürüldü. Kadın cinayeti, 18 Ağustos Pazar günü Kırıklareli ilinin şehir merkezinde bulunan Menderes Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana geldi.

Kırıkkale Barosu'nun BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, Emine Bulut 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının önünde boğazı kesilerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Emine Bulut'un bir akrabası, BBC Türkçe'ye Emine Bulut'un 4 yıl önce boşandığı eşinin Emine Bulut'u daha önce de rahatsız ettiğini bildiğini söyledi. "Hepimiz acısıyla kavrulmuş bir haldeyiz" dedi.

Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajda, şüphelinin düzenli olarak alkol ve uyuşturucu kullandığını söyledi.

Bulut, cinayetin yaşandığı gün şüphelinin ablasına çocuğunu görmek istediğini söylediğini, bunun üzerine buluştuklarını, sonrasında da tartıştıklarını aktardı.

Emine Bulut'u takip eden Fedai Varan'ın daha sonra bindikleri dolmuştan indikten sonra bir dükkana doğru çektiğini söyledi. "Sonra kimse de müdahale etmiyor, olay oluyor" diye konuştu.

Bulut, "Ben biliyorum, bu adam ne ceza alırsa alsın af çıktığında hapisten çıkar. Çıktığında tekrar aramızda olacak. Böyle karaktersizler ancak ve ancak idamla yargılanmalı, bunların hakkı idam" dedi.

Emine Bulut'un BBC Türkçe'ye konuşan bir yakını "Bu bir duyarsızlık, sesimizi duyun artık" diyerek tepkisini gösterdi.

"Bu rezilliği temizledim"

Dönerci dükkanının çevresindeki esnaf, BBC Türkçe'ye Emine Bulut'un bir kız çocuğu ile dönerci dükkanına geldiğini, saldırganın da kendisini takip ederek içeri girdiğini söyledi. Esnafa göre, olay sırasında iki kişi arasında bir tartışma yaşandı.

Çevredeki dükkanların birinde çalışan bir esnaf, "Tartışma esnasında kadın adamı sakinleştirmeye çalışıyor, ancak çok uzamadan adam direk boğazına 1-2 darbe vuruyor, sonrasında da soğukkanlı bir şekilde bir araca binerek ayrılıyor" diye konuştu.

Başka bir kişi, saldırganın olay yerinden ayrılırken "Bu rezilliği temizledim" dediğini söyledi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Emine Bulut'un, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kırıkkale Barosu'nun BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, şüpheli, olaydan sonra bir taksiye binerek gittiği Kızılırmak Nehri yakınında alkol aldığı sırada gözaltına alındı.

İddianame düzenlendi

Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından emniyet mensuplarınca tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Başsavcılık, şüpheli hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçlaması ile Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, cinayetle ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasına müdahil olunması için dilekçe verildiği, iki hukuk müşavirinin görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlık, cinayete tanık olan 10 yaşındaki kız çocuğunun yakınlarının yanında bulunduğunu ve bakanlık psikologlarının gözetiminde olduğunu bildirdi.

Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır, kız çocuğunun ifadesinin olayın üzerinden gerekli zaman geçtikten sonra pedagoglar eşliğinde alınacağını söyledi.

"Anne lütfen ölme"

Pazar günü gerçekleşen saldırıdan sonra çekilen görüntülerin sosyal medyada ve internet ortamında yayılması olayın geniş çapta duyulmasına sebep oldu.

Emine Bulut'un, hayatını kaybetmeden önce çekilen bir görüntüsünde "Ölmek istemiyorum" diye çığlık attığı, yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görülüyor.

Görüntülerin yayılması üzerine çeşitli resmi kuruluşlardan, bakanlıklardan, sivil toplum örgütlerinden ve futbol kulüplerinden yaşanan kadın cinayetine ilişkin kınama mesajları geldi.

Twitterda ise gün boyunca #EmineBulut #Ölmekİstemiyorum, #AnneLütfenÖlme etiketleri ile cinayete tepki gösterildi.

Görüntülerin yayılmasına tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Emine Bulut'un hayatını kaybetmeden önce çekilen görüntülere ilişkin "Yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesinin, seyirci olmasının bunun geniş çaplı ele alınması gerektiğini düşündürdüğünü " söyledi.

Çelik, görüntülerin sosyal medyada yayılmasına ilişkin duyulan üzüntüyü de dile getirdi. "Vahşet görüntülerinin yayılması bir başka vahşettir" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere, Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verildiğini açıkladı.

Kırıkkale Baro Başkanı Erol Çevik, olay anında görüntü çekilmesi yerine herhangi bir tıbbi müdahale için destek çağırılması gerektiğini belirtti.

BBC Türkçe'nin ulaştığı görgü tanıkları, saldırı Pazar günü gerçekleştiğinden çoğu işyerinde tek kişinin çalışmakta olduğunu söylediler ve görüntüleri çeken kişiyi tanımadıklarını belirttiler.

Şüpheli, ifadesinde bıçak darbelerini hatırlamadığını söylüyor

Şüpheli Fedai Varan, emniyette verdiği ifadesinde, 18 Ağustos Pazar günü eski eşi Emine Bulut ile bir kafeye oturduklarını, velayeti annesinde olan çocuğu ile görüşmek istediğini ve bu konuda tartıştıktan sonra ayrıldıklarını söyledi.

Şüpheli, daha sonra eski eşi ile tekrar karşılaştığını ve dönerci dükkanı içinde konuşmaya çalıştığını, eski eşinin kendisine hakaret etmesi üzerine sinirlendiğini ve 1 yıldır yanında taşıdığı bıçak ile önce "sağ kol altından yaraladığını sonra da hatırlamadığı bıçak darbeleri le vurduğunu" açıkladı.