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        Haberler Magazin Emina Yahovic'in şezlong rekoru - Magazin haberleri

        Emina Yahovic'in şezlong rekoru

        Emina Yahovic, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ailesiyle birlikte tatil yapan Yahovic, bir otelin plajında altı saat boyunca yerinden kalkmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 10:35 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:35
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          Şarkıcı Emina Yahovic, ailesiyle birlikte tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emina Yahovic, Yalıçiftlik'te bulunan bir otelin plajındaydı.

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          Altı saat boyunca şezlongda oturan Emina Yahovic, aile fertleriyle sohbet etti.

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          42 yaşındaki şarkıcı daha sonra küçük bir erkek çocuğun yanına gelmesiyle şezlongdan kalkıp, onunla birlikte denize girdi.

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          Kırmızı renkli desenli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Emina Yahovic, yaklaşık bir saat boyunca denizden çıkmadı.

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          Deniz gözlüğü takıp kulaç atan Emina Yahovic'in o anları objektiflere böyle yansıdı.

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