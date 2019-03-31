Yeni bir eve taşınan Emina Jahovic muhabirlerin "Aynı evde yaşamak canınızı mı sıktı?" sorusuna, "Yavaş yavaş taşınıyorum ama Mustafa bey ile bir alakası yok İstanbul Mustafa’nın değil sonuçta biraz daha şehire ve işime yakın olmak istedim." dedi.