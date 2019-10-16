Kısa süre bir ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine bir şans daha vermeyi başaran çift, akşam saatlerinde sinema katında görüntülendiler.

Bu sıralar bütün sinema severlerin gündeminde olan ve merakla takip ettiği "Joker" filmini izlemeye gelen çift sinema salonu girişinde görüntülendiler.