Sabah erken saatlerde AVM'ye gelen güzel şarkıcı, yakın bir arkadaşı ile birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Hızlı bir şekilde alışverişini tamamlayan Jahovic, kendisine de biraz vakit ayırıp meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostlu ile birlikte bir süre sohbet edip, yorgunluk kahvesi içti.

Beyazlar içinde ki spor şıklığı ile göz dolduran güzel şarkıcı, alışverişe çıktığı yakın dostlu ile birlikte AVM'den ayrıldı.