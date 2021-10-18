Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdiğine dair haberle gündeme gelen Samsunspor eski başkanı Emin Kar vefat etti. Emin Kar hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz...

EMİN KAR KİMDİR?

Eski futbolcu ve Samsunspor Başkanı Emin Kar, 1 Ocak 1960 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Futbola Trabzon Endüstri Meslek Lisesi'nde okul takımında başlayan Emin Kar amatör kariyerine 1980'de kurulan Yalıspor'da devam etti. 1981'de Trabzon Amatör Karma'ya seçilen Emin Kar, sonrasında Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu amatör karmalarının katıldığı turnuvada Samsunspor tarafından keşfedilmiştir. Emin Kar, 1981 yılında Samsunspor'a transfer edilmiştir.

1981-82 sezonunda Samsunspor ile Süper Lig'de forma giyme fırsatını yakalayan Emin Kar Samsunspor taraftarlarınca "efsane" olarak anılıyor. Samsunspor'un tarihinde acı dolu günleri temsil eden 20 Ocak Faciası'nda belden aşağısı sakat kalan Emin Kar'ın futbol hayatı o kazadan sonra sona ermiştir.

Emin Kar 18 Ekim 2021 tarihinde kalp krizi sonrası tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.