Emin Güven Yaşlıçam, taciz davasında beraat etti

Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam’ın, eski çalışanı Özlem Savut'u taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Emin Güven Yaşlıçam, müşteki Özlem Savut ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada esasa ilişkin açıklanan mütalaada, sanık Emin Güven Yaşlıçam tarafından müştekiye karşı tacizde bulunulduğu, olaydan sonraki günlerde de aynı şekilde tacizin devam ettiği ve tanık Serkan Güner’in taciz anını pencereden gördüğünü söylediği kaydedildi.
Mütalaada, yapılan keşif sonucu pencerenin çok yüksekte bulunması ve evin iç kısmının o koşullarda görünmesinin mümkün olunmadığı, sanığın suçu işlediğine yönelik kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçeleriyle beraatına karar verilmesini talep edildi.
Açıklanan mütalaanın ardından müşteki avukatı, sanığın müvekkiline diğer çalışanlardan farklı davrandığını ve müvekkilinin mağdur olduğunu söyleyerek sanık Emin Güven Yaşlıçam’ın cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı ise mütalaaya katıldıklarını, olayın müşteki Özlem Savut ile tanık Serkan Güner’in yapmış olduğu şantaj ve komplo olduğunu iddia ederek müvekkilinin beraatını talep etti.
Son sözü sorulan sanık Emin Güven Yaşlıçam ise suçsuz olduğunu belirterek beraatını istedi.
Mahkeme, sanık Emin Güven Yaşlıçam’ın üzerine atılı ‘basit cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ suçun işlediğinin sabit olmaması sebebiyle beraatına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Emin Güven Yaşlıçam’ın ‘basit cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından hapisle cezalandırılması istenmişti.
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