Emin Günenç, Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan isimler arasında yer alıyor. Survivor’da bu yıl iddialı isimler arasında yer alan Emin Günenç’in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu, izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kaç yaşında, nereli?

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım.”