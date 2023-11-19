Evinden işe gitmek çıkan Emin Can'dan haber alınamıyor!
Muğla'da işe gitmek için evinden çıkan 17 yaşındaki Emin Can'dan bir daha haber alınamadı. Emin Can için bölgede arama çalışması başlatıldı
Giriş: 19.11.2023 - 19:14 Güncelleme: 19.11.2023 - 19:14
Muğla'da Emin Can Şahan (17), dün sabah Menteşe ilçesindeki evinden çalıştığı berber dükkanına gitmek üzere ayrıldı.
Şahan'ın iş yerine gelmemesi üzerine berber salonu işletmecisi aileye haber verdi.
Çevrede kendi imkanları ile arama yapan çocuğun yakınları, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Şahan'ın bulunması için çalışma başlattı.