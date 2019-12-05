Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da ilk kez forma giyen 16 yaşındaki genç futbolcu Emin Bayram, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇ ŞANSSIZLIK OLDU"

Şanssız bir şekilde mağlup olduklarını söyleyen Bayram, "Bu maç şanssızlık oldu ama bir sonraki maçta elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, turu geçeceğiz inşallah." dedi.

"İNŞALLAH HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Bu maçtaki performansının daha iyi olabileceğini vurgulayan Emin Bayram, "Daha da iyi olabilirdi performansım. Hocalarımın direktifleriyle daha çok çalışıp, daha çok tecrübe kazanacağım. İnşallah güzel olacak her şey." ifadelerini kullandı.