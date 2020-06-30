Başakşehir maçında Mario Lemina'nın sakatlanmasının ardından 53. dakikada oyuna giren Emin Bayram, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi. Maç sonu genç öğrencisine övgüler yağdıran Terim, kalan haftalarda büyük bir hata yapmazsa Donk'un yanına Emin'i monte edecek.

17 yaşındaki stoperini özellikle gelecek yılların planlamasında düşünen tecrübeli antrenör, kritik Trabzonspor maçıyla başlayarak kalan 5 haftadaki zorluk derecesi yüksek mücadelelerde genç savunmacıyı ilk 11'de sahaya sürerek tecrübe kazandırmayı amaçlıyor. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Ahmet Çalık ise Bordo-Mavili ekibe karşı maça yedek kulübesinde başlayacak.