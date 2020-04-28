28 yaşındaki Ratajkowski, şu ifadeleri kullanmıştı:



Onlar hakkımda bunları söylerken ben işime bakıyorum. Çok çalışıyorum ve bunun karşılığında da milyonlar kazanıyorum. Onlar beni böyle hor görürken, ben aldığım bu güzel mükafatların tadını çıkartıyorum.