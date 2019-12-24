'VİZYON 2030' LE GÜNDEMDE



Suudi Arabistan 2016 yılında "Vizyon 2030" projesiyle kabuk değiştirmeye hazırlandığına yönelik bazı girişimlerle gündeme gelmişti. Veliaht Prens Salman'ın açıkladığı projede teknoloji, turizm, sağlık, hizmet ve eğitim gibi farklı sektörlerde kalkınma hedefleniyor.



Kadınların iş gücüne katılmasını ve yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesini de hedefleyen Suudi Arabistan'da, kadınların araba kullanması da yakın dönemde serbest bırakılmıştı.