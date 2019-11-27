Emily sosyal medyadaki çıplak pozlarıyla ilgili olarak, "Bir kadının soyunması, onun feminist olmadığı anlamına gelmez. Çıplaklığımdan utanmıyorum ve bunun için özür dilemem gerektiğini düşünmüyorum. O klip bir sanattı, her sanatın milyonlarca farklı yorumu vardır" ifadelerini kullanmıştı.

