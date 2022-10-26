Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük, cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacak.
Bu maçın hazırlıklarını TFF Riva Tesisleri’nde sürdüren Karagümrük’te İtalyan kaleci Emiliano Viviano, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray maçı hakkında konuşan deneyimli kaleci, "Çok zorlu bir 90 dakika olacak. Galatasaray çok iyi bir takım. Bu sezon çok oyuncu aldılar. Hepsini takip ediyorum. Bütün isteğimizle iyi bir maç çıkartacağız. Kendi performansımızı sahaya yansıtacağız. Ondan sonra kimin performansı daha iyiyse o kazanacak” ifadelerini kullandı.
Bu sezonki performansının sorulması üzerine Viviano, "Ofansif bir futbol anlayışımız var. Geriden oyun kurarken ben de bu işin içindeyim. Çok gol atan bir takımız, bu yüzden mutluyum. Çok gol yiyen de bir takımız. Benim için bireysek performanstansa takım performansı önemli. Burada önemli iyi bir takım performansı sergileyip 3 puan almak” diye cevap verdi.
Galatasaray’ın, Serie A’da oynamış oyuncularının olduğunun hatırlatılması üzerine başarılı kaleci, “Torreira ile beraber oynadım. Muslera'yla karşılıklı oynadım. Bunlar büyük isimler, çok iyi oyuncular. Umuyorum ki bu hafta oynamazlar, biraz dinlendirilir. Gerçekten çok kaliteli isimler" açıklamasında bulundu.
Türkiye’yi çok sevdiğini de vurgulayan Emiliano Viviano, "Bu ülkeyi çok seviyorum. Burada yaşamayı çok seviyorum. Futboldaki tutkuya hayranım. Büyük maçlarda oynayınca böyle atmosferlerde çok mutlu oluyorum. Burada yaşamak beni de mutlu ediyorum. Günlük yaşamda İtalya’dan farklılık yok. Burada en garipsediğim şey, hep bir sinir var, insanlarla sohbet ettiğiniz zaman da o gülümse ve yardımseverlik geliyor. Bunlar bana en garip ve değişik gelen şeyler" cümlelerine yer verdi.
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