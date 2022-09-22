Emiliano Sala, 28 yaşındayken Cardiff City'ye transferi için yola çıkmıştı. Arjantinli'nin uçağı kaybolmuş ve sonrasında uçağın düştüğü anlaşılmıştı.

BBC, Sala'nın ve pilot Ibbotson'un uçaktaki son ses kayıtlarını yayınladı. Habere göre Sala, Nantes Atlantique Havalimanı’nda uçağın kalkışı sırasında arkadaşlarına gönderdiği bir sesli mesajda “Parçalanacakmış gibi görünen bir uçaktayım. Bir-buçuk saat içinde bende haber alamazsanız…. Beni ararlar mı bilmiyorum ama bulamazlar. Dostum çok korkuyorum” diyor.

59 yaşındaki pilot Ibbotson ise bir arkadaşına gönderdiği sesli mesajda şunları söylüyor:

“Cardiff’ten bir futbolcuyu götürüyorum. Nantes kulübünden yeni alındı. 20 milyon sterlin gibi bir paraya. Bana tehlikeli bir uçakla onu alma görevi verdiler. Normalde can yeleğim koltukların arasındadır ama yarın kesin can yeleğimi giyeceğim.”

Ibbotson kayıtta ayrıca bir gün önce Nantes’a giderken uçaktan patlama sesi gibi sesler geldiğini, kabine motordan ince bir buhar tabakasının geldiğini, sol fren pedalının çalışmadığını anlatıyor ve “Bu uçak hangara çekilmeli” diyor.

Mahkeme sürecinde Ibbotson’ın gece uçuş eğitimlerini tamamlamadığı ve ticari uçuş lisansının bulunmadığı ortaya çıkmıştı.