14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson'ın, hayatlarını kaybettikleri uçak kazasından önce yüksek oranda karbonmonoksit gazına maruz kaldığı açıklandı.
Kazayı inceleme altına alan İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi (AAIB) tarafından yayımlanan rapora göre, Sala'nın kanında yüzde 58 oranında karbonmonoksit gazı tespit edildi.
AA'nın haberine göre raporda, bu derece yüksek oranda karbonmonoksit gazına maruz kalan bireylerde baygınlık, bilinç kaybı ve kalp krizi gibi semptomlar yaşandığı, kaza yapan uçağın içinde yolcu ile pilotu ayıran kabin olmadığı için cesedine henüz ulaşılamayan pilot David Ibbotson'ın da büyük ihtimalle aynı durumu yaşadığı belirtildi.
Karbonmonoksit zehirlenmesi halinde pilotun manevra kabiliyetinin önemli ölçüde veya tamamen yok olacağı vurgulanan raporda, Sala ve Ibbotson'ın zehirlenme sonrası uçak içerisinde veya çarpma etkisiyle ölme olasılığına ilişkin bilgi verilmedi.
Raporun ardından Sala'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada ise "Uçağın içinde bu derece yüksek karbonmonoksit gazı saptanması, bu olay hakkındaki kuşkularımızı daha da artırıyor. Gazın uçağın içine nasıl sızdığı ve Emiliano'nun ne şekilde öldüğü, yapılacak incelemelerle mutlaka ortaya çıkarılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
Arjantinli santrfor Emiliano Sala, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti. Pilot Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.
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