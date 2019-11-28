Yurt içinde 68, yurt dışında ABD’de 1, Almanya’da 2, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3, Katar’da 2, Irak, Kuveyt ve Kıbrıs’ta 1’er mağaza ile Türkiye’nin en büyük pırlanta mağazaları zincirine sahip olduklarını belirten Zen Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş “Biz işimizi “kadınların pırlanta hayallerini gerçekleştirmek” olarak tanımlıyoruz. Pırlantalı mücevherde, klasiklerden modern tasarımlara, renkli taşlı modellerden, pırlantalı erkek aksesuarlarına kadar Türkiye’nin en geniş model seçeneğini sunuyoruz. Tektaş, evlilik tekliflerinin her zaman “olmazsa olmaz”ı. Öte yandan pırlanta artık sadece evlilik ile sınırlı kalmıyor, aşk ve bağlılığın simgesi olarak her zaman verilecek özel bir hediye olarak görülüyor. Pırlanta alma ve hediye etme alışkanlığı gittikçe yayılıyor ve özel günlerin dışında tüm yıl boyunca devam ediyor.” şeklinde konuştu

Güzeliş, "New York, Antwerp, Dubai ve Düsseldorf’da bulunan ofislerimizle dünya üzerinde birçok bölgeye ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 300 çalışanımızla Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük üretim kapasitesine sahip bir pırlanta markasıyız. Dünyanın en büyük elmas firması De Beers grubunun pırlanta markası Forevermark’ın Türkiye’deki tek lisans ortağıyız. Son 8 yıldır olduğu gibi, 2018 yılında da 110 milyon TL ihracata imza atarak ‘Pırlantalı Mücevherde İhracat Lideri’ olarak ödüllendirildik, bu yılı da yine lider olarak tamamlamak istiyoruz. New York, Vicenza, Miami, Hong Kong, Dubai vb. noktalarda dünyanın en önemli mücevher fuarlarına katılarak ülkemizi temsil ediyoruz. Bu yıl 115 milyon TL ihracat yaparak ekonomimize katma değer sağlamayı sürdürmek istiyoruz. " ifadelerini kullandı