"EĞİTİM ALIYORUM"

Çıkardığı parfüm markasının satışlarının çok iyi gittiğini ifade eden modacı, "Yakında güzellik merkezi açacağım. Bunun için eğitim alıyorum. Her şeyi en ince detayına kadar öğreniyorum. Donanımlı bir şekilde güzellik merkezimi açmak istiyorum." dedi.