Emel Sayın prensini arıyor

REKLAM advertisement1

Müzik çalışmalarının yanı sıra rol aldığı filmlerle de ışıltılı bir kariyer edinen Emel Sayın, objektif karşısına geçti. Sayın, beyaz at heykellerinin yanında poz verdi. Emel Sayın, o anları sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

"PRENSİM NEREDE?" Bir hâyli keyifli olduğu görülen ve esprili bir paylaşımda bulunan Emel Sayın, "Beyaz atı yakaladım, prensim nerede?" şeklinde konuştu. 77 yaşındaki Sayın, gönderisine nazar boncuğu emojileri de ekledi. Fotoğraflar: Instagram "Meğer ne güzelmişim"