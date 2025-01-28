Emel Sayın'ın acı kaybı
Ünlü sanatçı Emel Sayın, teyzesi Hatıra Acar'ın vefat ettiğini duyurdu
Giriş: 28.01.2025 - 18:12 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:19
Emel Sayın, teyzesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Çok sevdiğim canım teyzem, Hatıra Acar'ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün kaybettik. Cenazesi, 29 Ocak Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin" dedi.
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