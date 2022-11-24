Emel öğretmene 55 yıllık sürpriz

DHA

Mersin'deki Erdemli Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu'nda 1967 yılında mezun olan 20 arkadaş, sosyal medya üzerinden haberleşti. DHA'nın haberine göre buluşma ayarlayan lise arkadaşları, Türkçe öğretmenleri Emel Yılmaz'ı ziyaret etti. Emel öğretmen, 55 yıl önceki öğrencileriyle bir ara gelmenin mutluluğunu yaşadı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Emel Yılmaz, "Eski günler aklıma geldi ve çok duygulandım. Şimdi onlar benim öğrencilerim, değil onlar benim dostum ve arkadaşım oldular. Öğrencilerimle sohbet etmenin güzelliğini yaşadım. Son zamanlardaki en güzel anım diyebilirim. Bana bu güzel sürprizi hazırlayan ve bir araya gelmemizi sağlayan öğrencilerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

55 YIL SONRA GELEN MUTLULUK Yılmaz'ın öğrencilerinden Dudu Sert, "Onunla bir araya gelmek istediğimizi kendisine söyledik ve Erdemli'ye gelebileceğini söyledi. Hemen arkadaşlarımız ile haberleştik ve 55 yıl önceki öğretmenimiz Emel Yılmaz hocamızla bir araya geldik. İnanın çok mutlu olduk. Hocamızla sohbet ettik onunla eski günleri yad ettik. Emel hocamız bizler için çok kıymetli bir öğretmenimizdi. Hiçbir öğrencisini kırmaz, onları evlatları gibi görürdü. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hem öğretmenler gününü kutladık hem de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.

'ÖĞRETMENİMİZ BİZLERE TÜRKÇEYİ, EDEBİYATI SEVDİRDİ' Emel öğretmenin eski öğrencilerinden Ahmet Sar ise, "Bana Türkçeyi sevdiren öğretmenimiz Emel Yılmaz hocamızdır. İyi ki Emel hocamız vardı. Köyden geldiğimizde hiçbir şey bilmiyorduk, ama öğretmenimiz bizlere Türkçeyi, edebiyatı sevdirdi. Çok mutluyum" ifadesini kullandı. Yıllar sonra öğretmenleri ile bir araya gelen öğrenciler, emekli öğretmen Emel Yılmaz´ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, çiçek takdim edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.