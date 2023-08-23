Emel Müftüoğlu: Bilin bakalım ben hangisiyim?
Emel Müftüoğlu, kuzenleriyle birlikte çekilen eski bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, takipçilerine, "Bilin bakalım ben hangisiyim?" sorusunu yöneltti
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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"BİLİN BAKALIM BEN HANGİSİYİM?"
Eski günleri yad eden Müftüoğlu, gençlik fotoğrafını yayınladı. 62 yaşındaki Emel Müftüoğlu, siyah-beyaz efektli bu fotoğrafa, "Bu resmi buldum, kuzenlerimle... Bilin bakalım ben hangisiyim?" ifadelerini not düştü.
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BODRUM'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ
Öte yandan Emel Müftüoğlu, daha önce yakın arkadaşları Sezen Aksu ve Demet Akbağ ile Bodrum'da bir araya gelmişti.
Fotoğraflar: Instagram